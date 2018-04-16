Teknoloji indirimli marketlere de girdi

BİM’de telefonlar 825 liradan, Bluetooth hoparlörler 89 liradan, kulaklıklar 49 liradan, adaptörler 39 liradan alıcı buluyor. USB bellekler ise 39 ila 49 liradan satılıyor.

Teknolojik ürünlere artan rağbet A101’in dikkatini çekti. Şu anda 64 GB telefonlar için bin 149 lira talep eden market, ara ara raflarında lap top ve tabletlere de yer veriyor.

Akıllı ev ve mutfak gereçleri ile de iddialı olan A101’de HD TV’ler bin 799 liradan, el blenderları 109,90 liradan alıcı bekliyor.