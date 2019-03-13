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Teknoloji hayatınızı karartmasın

Uzman Klinik Psikologu Yağmur Yazar, son zamanlarda çocukların, telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlar aracılığıyla oynadıkları sanal oyunlardan olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, bu konuda anne ve babalara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:52
Teknoloji hayatınızı karartmasın

Uzman Klinik Psikologu Yağmur Yazar, son zamanlarda çocukların, telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlar aracılığıyla oynadıkları sanal oyunlardan olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, bu konuda anne ve babalara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Klinik Psikologu Yağmur Yazar, teknolojik cihazların kullanım yaşının düştüğüne dikkat çekerek, internet ortamındaki bazı oyunların intihara dahi sebep olabildiğini belirtti. Yazar, “Son zamanlarda çıkan sanal oyunlar, çocuğunuzun psikolojisinde büyük olumsuzluklar bırakabilecek derecede olabilmektedir. Bu oyunlar, kişiden tek tek görevler uygulamasını ve en son görev olarak intihar etmesini isteyebilmektedir. Ebeveynler olarak, çocukların hangi oyunları oynadıklarının farkında olmanız ve dikkat etmeniz gerekmektedir. Sanal oyunlardan negatif etkilenen çocuklarda travmatik belirtiler ortaya çıkabilir. Travmatik olay, kişinin doğrudan örseleyici bir olaya maruz kalması veya şahit olması durumudur. Travmatik olay sonrası kişi, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü tehdit altında hisseder ve ardından günlük hayatında bozulmalar ve ruhsal açıdan olumsuzluklar ortaya çıkabilir” dedi.



"Çocuğunuzu farklı aktivitelere yönlendirin"


Bilgisayar başında çok vakit geçiren çocuklarda hem psikolojik, hem de sosyal olarak çeşitli negatif etkilerin görüldüğünü ifade eden psikolog Yazar, “Çocuklarınızın hangi oyunları oynadığı konusunda uyanık olmalı ve çocuğu farklı aktivitelere yönlendirmelisiniz. Çocuğun şiddet içerikli oynaması ise şiddete meyilli bir yapıya sahip olmasına sebep olabilir ve çocuk agresif hareketler sergileyebilir. Oyun bağımlılığı, aynı zamanda uyku bozukluğu, obezite ve baş ağrılarına da sebep olmaktadır. Çocukların sanal oyunlar oynaması sonucunda, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt edememe durumu ortaya çıkabilir ve çocuk oyunda gördüklerini gerçek hayatta uygulamaya çalışabilir, aynı zamanda çocuklar oyun aracılığı ile yabancı kişilerle tanışıp, istismar tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Ebeveynlerin çocuğun sanal oyun bağımlılığını ortadan kaldırmak için çocuk ile iletişimi güçlendirmesi, birlikte çeşitli aktiviteler yapması, çocuğa sınır koyması, çocuğun internet kullanımını takip etmesi ve masa başı veya halıda birlikte oynayabilecekleri eşli oyunlar oynaması gerekmektedir. Oyunda herhangi travmatik bir durumla karşılaşan ve bunun etkisinde kalan çocukta; uykusuzluk, çabuk irkilme, çabuk sinirlenme gibi travmatik belirtiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız çocuğu konuşması için cesaretlendirmeye, çocuğa sevgi ve ilgi göstermeye, duygularını dışa aktarmasına izin verecek aktiviteler yapmasına, aile içinde güvende hissetmesini sağlayacak destekleyici bir ortam yaratmaya özen göstermelisiniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:52
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