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Teknoloji hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar!

Shiftdelete.net adlı teknoloji sitesi teknolojik ürünlerle ilgili, yıllardır kulaktan kulağa söylenen, teknolojide doğru bilinen yanlışlar ve teknolojik hurafeleri derledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:04
Teknoloji hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar!

Bazen bir konuda bilgimiz çok olsa da, duyduğumuz bilgiyi söyleyerek, biliyormuş gibi yaparız ya! İşte teknolojide doğru bilinen yanlışlar ve hurafelerin tüm sebebi bu.

Telefonu ilk aldığınızda 1 gün şarj etmek, başka markanın şarj aletiyle telefonu şarj ederseniz telefona zarar verir mi? Bu telefonun kamerası 20 Megapiksel. Çok iyi fotoğraf çekiyor. 8 GB ekran kartı çok iyi oynatır. Her şeyin fazlası, her rakamın fazlası iyidir gibi kabullenilmiş, teknolojide doğru bilinen yanlışları sizler için bir araya getirip, çürütüyoruz.

TEKNOLOJİDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Megapiksel ne kadar yüksek ise, kamera o kadar iyidir!

Bu doğru bilinen hurafe de yanlıştır. Megapikselin yüksek olmasını takiben, daha kaliteli fotoğraflar çekilebileceği gerçeği yansıtmamaktadır. Var olan megapikselin değeri, yalnızca fotoğrafın boyutunu gösterir.

Mercek kalitesi, sensör ebatı vb. dinamikler ile fotoğrafın kalitesi belirlenebilir. Megapiksel yalnızca bir etkendir ve en önemli etken değildir.

Her şeyin fazlası ya da büyüğü, her zaman iyi değildir!

8 GB’lık ekran kartı, 4 GB’lık ekran kartından her zaman daha iyi performans vermez. 4 GB RAM’e sahip bir telefon, 6 GB RAM ile gelen bir telefondan daha fazla performans verebilir.

Eski bir Core i7 işlemciden, yeni nesil Core i5 işlemci, daha da az çekirdek sayısıyla daha da yüksek performans verebilir. Rakamlara değil, arkasındaki teknolojilere ve mimarilere odaklanın.

Telefonların şarjlarını bitmeden doldurmak, bataryanın ömrünü kısaltır

Bu hurafe de yanlış. Şarjın sonuna dek bitmesini beklemek, hiçbir surette bataryanın ve beraberinde telefonun ömrünü uzatmaz.

Telefonumu yeni aldım. 2 gün şarjda mı bekletmeliyim?

Hayır. Lityum ion pillerle beraber bunun gibi tüm şarj efsaneleri geçersiz. Yeni aldığınız bir ürün, kutusundan genellikle yüzde 60 – 40 arası bir şarj seviyesiyle gelir. Yeni aldığınız telefonu hiç şarja takmadan da kullanabilirsiniz.

Cihazın şarjı yüzde 100 olduğunda, fişten çekmemek telefona zararlı mı?

Hayır. Hem notebook hem de telefon ve tabletlerde, telefonunuzun pili tamamen şarj olduysa, şarjda kullanmanız cihaza herhangi bir zarar vermez.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:04
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