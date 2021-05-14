Teknoloji Geliştirme Bölgeleri lokomotif vazifesi görüyor
Türkiye’de teknolojik bilginin üretilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasıyla sanayinin rekabet gücünün artırılması amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nden (TGB) kuruldukları 2001 yılından bu yılın nisan ayına kadar toplam 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin sayısı nisan ayı itibarıyla 87’ye yükseldi. Bunlardan 73’ü faaliyetlerine devam ederken, 14’ünün altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bu bölgelerde 6 bin 560 firma faaliyetlerini sürdürürken, bunların 322’sini yabancı ve yabancı ortaklı, 1379’unu ise akademisyen ortaklı firmalar oluşturuyor. TGB’lerde 68 bin 620 personel çalışıyor. Bunların 56 bin 410’u Ar-Ge, 958’i tasarım, 4 bin 631’i destek ve 6 bin 621’i kapsam dışı personel.