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Teknoloji firmalarımız ABD’ye açıldı

Türkiye, teknoloji şirketleri ile de dünyada adından söz ettiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, inovasyonla yoğrulan 32 şirketin ABD’ye açıldığını belirtti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:23
Teknoloji firmalarımız ABD’ye açıldı

Türkiye, teknoloji şirketleri ile de dünyada adından söz ettiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, inovasyonla yoğrulan 32 şirketin ABD’ye açıldığını belirterek, “Ülke ekonomisine katkı sunan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. Bugüne kadar 100 firma Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandı ve bu firmalar arasından 54 firma ABD sürecine katıldı” açıklamasını yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:23
  1. İstanbul Teknik Üniversitesi
  2. ARI Teknokent Genel Müdürü
  3. Kenan Çolpan

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