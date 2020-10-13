Teknoloji devinden koronavirüs kararı: Evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdi
Teknoloji devi Microsoft, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışanlarının isterlerse kalıcı olarak evden çalışmalarına izin verebileceğini açıkladı.
Teknoloji devi Microsoft, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çalışanlarının isterlerse kalıcı olarak evden çalışmalarına izin verebileceğini duyurdu.
Yeni çalışma planını paylaşan şirket, çalışanların haftalık toplam çalışma saatlerinin yarısını aşmayacak şekilde evden çalışabileceklerini belirtti.
Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre evden çalışmak isteyen çalışanlar, yöneticilerden onay almak zorunda olacak. Onay verilmesi durumunda çalışanlar, kalıcı olarak evden çalışabilecek.