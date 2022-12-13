  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Teknoloji devi Meta duyurdu: Terör içeriklerini tek tıkla kaldıracak algoritma! Ücretsiz tüm şirketlere sunuldu
Teknoloji

Teknoloji devi Meta duyurdu: Terör içeriklerini tek tıkla kaldıracak algoritma! Ücretsiz tüm şirketlere sunuldu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, terör içeriklerini tespit edebilmeleri için yeni bir algoritma kurduğunu ve ücretsiz aracın tüm şirketlere sunulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 17:45:00 - 2022-12-13 17:51:49
Teknoloji devi Meta duyurdu: Terör içeriklerini tek tıkla kaldıracak algoritma! Ücretsiz tüm şirketlere sunuldu

Meta, geçtiğimiz yıl küresel emniyet ve güvenliğe 5 milyar dolar harcadığını ve terörle mücadele çalışmaları için yüzlerce kişiyi istihdam ettiğini açıkladı. Her şirket bu tür kaynaklara sahip değildir ancak Meta, çocuk istismarı, terör propagandası ve diğer kötü amaçlı içerik türleriyle mücadeleye yardımcı olabilecek yeni bir açık kaynaklı aracı ücretsiz olarak paylaştı.

Araç, Hasher-Matcher-Actioner (HMA) olarak adlandırılıyor ve şirketin yine üç yıl önce piyasaya sürdüğü önceki görüntü ve video eşleştirme yazılımını temel alıyor. HMA, kuralları ve yasaları ihlal eden resim ve videoları etiketleyen kullanıcılarının yardımıyla web sitelerini hoş olmayan içerikten uzak tutabilir. Sistem, bir veritabanına kaydedilen her içerik parçası için bir 'hash' veya benzersiz bir parmak izi oluşturacak.

SOSYAL MEDYA AĞLARINDA KULLANILACAK

Şirketler aracı kendi veritabanlarını oluşturmak ve çalıştırmak için kullanabilirler ancak her şeyi kapsadıklarından emin olmak için mevcut hash veritabanlarını da kullanabilirler. Bu, rahatsız edici görüntüleri veya videoları kendilerinin kaydetmeleri gerekmediği ve kurallarını ihlal etme potansiyeline sahip gönderileri bulmak için kullandıkları veritabanları aracılığıyla tüm içeriklerini çalıştırabilecekleri anlamına geliyor.

Meta, önümüzdeki ay Küresel İnternet Forumu Terörle Mücadele (GIFCT) yönetim kurulu başkanlığını üstlenmeden kısa bir süre önce aracı paylaştı. Bu, 2017'de çevrim içi aşırıcılıkla mücadele etmek için Twitter, YouTube ve Microsoft ile oluşturduğu bir gruptur.

Alman otomotiv devi BMW i7 Çin’de piyasaya sürüldü! Tarih verildi, yepyeni bir araç
Alman otomotiv devi BMW i7 Çin’de piyasaya sürüldü! Tarih verildi, yepyeni bir araç

Otomotiv

Alman otomotiv devi BMW i7 Çin’de piyasaya sürüldü! Tarih verildi, yepyeni bir araç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23