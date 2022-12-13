Teknoloji devi Meta duyurdu: Terör içeriklerini tek tıkla kaldıracak algoritma! Ücretsiz tüm şirketlere sunuldu

Meta, geçtiğimiz yıl küresel emniyet ve güvenliğe 5 milyar dolar harcadığını ve terörle mücadele çalışmaları için yüzlerce kişiyi istihdam ettiğini açıkladı. Her şirket bu tür kaynaklara sahip değildir ancak Meta, çocuk istismarı, terör propagandası ve diğer kötü amaçlı içerik türleriyle mücadeleye yardımcı olabilecek yeni bir açık kaynaklı aracı ücretsiz olarak paylaştı.

Araç, Hasher-Matcher-Actioner (HMA) olarak adlandırılıyor ve şirketin yine üç yıl önce piyasaya sürdüğü önceki görüntü ve video eşleştirme yazılımını temel alıyor. HMA, kuralları ve yasaları ihlal eden resim ve videoları etiketleyen kullanıcılarının yardımıyla web sitelerini hoş olmayan içerikten uzak tutabilir. Sistem, bir veritabanına kaydedilen her içerik parçası için bir 'hash' veya benzersiz bir parmak izi oluşturacak.

SOSYAL MEDYA AĞLARINDA KULLANILACAK

Şirketler aracı kendi veritabanlarını oluşturmak ve çalıştırmak için kullanabilirler ancak her şeyi kapsadıklarından emin olmak için mevcut hash veritabanlarını da kullanabilirler. Bu, rahatsız edici görüntüleri veya videoları kendilerinin kaydetmeleri gerekmediği ve kurallarını ihlal etme potansiyeline sahip gönderileri bulmak için kullandıkları veritabanları aracılığıyla tüm içeriklerini çalıştırabilecekleri anlamına geliyor.

Meta, önümüzdeki ay Küresel İnternet Forumu Terörle Mücadele (GIFCT) yönetim kurulu başkanlığını üstlenmeden kısa bir süre önce aracı paylaştı. Bu, 2017'de çevrim içi aşırıcılıkla mücadele etmek için Twitter, YouTube ve Microsoft ile oluşturduğu bir gruptur.