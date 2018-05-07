Teknoloji devi halka açılıyor

Penta Teknoloji hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla toplamda 19.764.345 TL (ek satış da dahil olmak üzere 21.345.493 TL) nominal değerli payı, 9,5 TL - 11,4 TL fiyat aralığından halka arz edecek. 17 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması hedeflenen şirketin potansiyelini konu alan basın toplantısının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılması, finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlar için kaynak oluşturulması amacıyla yapılacak arz, bir ölçüde borsa yatırımcılarının teknoloji şirketlerine olan ilgisini de ortaya koyacak.

RAKAMLARIN DİLİ İLE ARZ

Penta Teknoloji’nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Şirketin 31.724.000 TL olan sermayesi, 15.862.000 TL artırılarak 47.586.000 TL’ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 TL nominal değerde pay satacak. Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL -11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi.

YÜZDE 41.53’Ü ARZ EDİLECEK

Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor. Yurtiçinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Yurtdışı yetkili aracı kurumları WOOD & Company Financial Services A.Ş. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.

Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86’ya çıkması öngörülüyor.

ÖDÜLLÜ ŞİRKET

Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, IBM Bölgesel Mükemmellik ödül töreninde Ortadoğu ve Afrika (MEA) bölgesinin “En İyi Katma Değerli Dağıtıcısı” seçildi.

Penta, bir önceki yıl aldığı MEA Bölgesi “Dönüşüm ve Büyüme Alanında En İyi Dağıtıcı” ödülüyle birlikte, iki yıl üst üste “Bölgesel Mükemmellik” ödülünün sahibi oldu.

HIZLI VE İSTİKRARLI BÜYÜDÜ

5 üniversite öğrencisi tarafından 1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bu yıl itibariyle 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katıldı.

2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. büyük bilişim şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.