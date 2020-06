Teknoloji derslerini ev ortamına taşıdı

Bir teknoloji firması, UTMAN adını verdiği robotik kodlama, drone programlama, yapay zeka gibi ileri teknoloji konularında zengin ders, veri ve kaynak içeriğine sahip bulut tabanlı, eğitim ve açık kaynak paylaşım platformu geliştirdi - Robit Teknoloji Genel Müdürü Nevzat Kocasaraç: -"UTMAN, dijital içerikler ile fiziki deneyleri birleştirerek yeni bir eğitim modelini ortaya koyuyor" -"Kullanıcılar, bulut tabanlı çalışan bu sisteme, ihtiyaç duyacakları her an ve her yerden ulaşabilecek"