  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TEKNOFEST’te çıta her yıl daha da yükselecek
Ekonomi

TEKNOFEST’te çıta her yıl daha da yükselecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’de seviyeyi her sene artırdıklarını belirterek, “TEKNOFEST amacına emin adımlarla gidiyor ama her yıl çıtayı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:46:00 -
TEKNOFEST’te çıta her yıl daha da yükselecek

Mandal, TEKNOFEST kapsamındaki organizasyonların her yıl başarılı geçtiğini, bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde düzenlenen heyecanın tüm hızıyla sürdüğünü, organizasyonun daha da önemli hale geldiğini belirtti. Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST kapsamında geçen günlerde farklı illerde yapılan organizasyonlara da değinerek, “TEKNOFEST’in heyecanı aslında bir güne ve haftaya sığdırılmış değil, 1 yıla yayılmış durumda. Bunların çıktıları sonucunda da 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te çok güzel organizasyonlar olacak” ifadelerini kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler
Gündem

Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler

Araştırmacı yazar Kürşad Berkkan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yap..
Macron yine küstahlaştı! Bu kez Türkçe yazdı
Dünya

Macron yine küstahlaştı! Bu kez Türkçe yazdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımladı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı