TEKNOFEST’te çıta her yıl daha da yükselecek
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’de seviyeyi her sene artırdıklarını belirterek, “TEKNOFEST amacına emin adımlarla gidiyor ama her yıl çıtayı artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Mandal, TEKNOFEST kapsamındaki organizasyonların her yıl başarılı geçtiğini, bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde düzenlenen heyecanın tüm hızıyla sürdüğünü, organizasyonun daha da önemli hale geldiğini belirtti. Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST kapsamında geçen günlerde farklı illerde yapılan organizasyonlara da değinerek, “TEKNOFEST’in heyecanı aslında bir güne ve haftaya sığdırılmış değil, 1 yıla yayılmış durumda. Bunların çıktıları sonucunda da 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te çok güzel organizasyonlar olacak” ifadelerini kullandı