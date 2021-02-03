Teknofest 2021, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de yer aldığı 67 paydaş kurumla birlikte düzenlenmektedir. Teknofest 2021’in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Peki, Teknofeste ne zaman 2021? Teknofest yarışma başvuruları nereden, nasıl yapılır?

TEKNOFEST ne zaman 2021?

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’in 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında “Teknofest’in Evi” olarak gördükleri Atatürk Havalimanı’nda düzenleneceğini açıkladı.

TEKNOFEST yarışma başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Teknofest kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular alınmaya başladı. Teknofest Teknoloji yarışmaları, toplumun her kesiminden binlerce genç tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Teknofest Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştu.

Bu yıl Teknofest Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılım sağlayacak. Söz konusu yarışmalar için son başvuru tarihi 28 şubat olarak belirlendi.

Teknofest yarışması için başvuru işlemleri internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.