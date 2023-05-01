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Teknoloji TEKNOFEST İstanbul’u 3 günde 1 milyona yakın kişi ziyaret etti
Teknoloji

TEKNOFEST İstanbul’u 3 günde 1 milyona yakın kişi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-05-01 15:47:00 -
TEKNOFEST İstanbul’u 3 günde 1 milyona yakın kişi ziyaret etti

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda etti. 27 Nisan-1 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen etkinliği ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde ise 600 bin kişi ziyaret etti. 5 gün sürecek etkinlik ilk 3 gününde toplam 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Etkinlikte bugün son gün

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Etkinlik bugün sona eriyor.

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