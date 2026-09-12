TEKNOFEST İKA Yarışması Mardin'de sona erdi, dereceler Şanlıurfa'da açıklanacak

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması sona erdi. 9-12 Eylül tarihleri arasında süren yarışmaya Türkiye genelinden 30 finalist takımdan yaklaşık 410 genç katıldı.

Gençler, tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkurda dereceye girmek için mücadele verdi. Yarışmada Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Teknomer Kara Muhafız Takımı "en iyi takım ruhu", Konya Teknik Üniversitesi Raclab Rover takımı ise "en iyi tasarım" ödülüne layık görüldü. Dereceye giren takımlar ise Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da açıklanacak; ödülleri de orada verilecek.

Akkoyun: "İşte TEKNOFEST'in ruhu tam da budur"

Kapanış programında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kasımiye, Zinciriye ve Hatuniye Medreseleriyle asırlardır ilme öncülük eden Mardin'in bugün de gençlerin geliştirdiği otonom sistemler, yazılımlar ve insansız araçlarla Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna katkı sunduğunu söyledi.

Akkoyun, asırlar önce bu topraklarda mekanik sistemler ve robotik mekanizmalar geliştiren El-Cezeri'nin mirasının bugün gençlerin elinde yapay zekâya, sensör teknolojilerine ve otonom sistemlere dönüştüğünü belirtti. Vali, "İşte TEKNOFEST'in ruhu tam da budur. Geçmişimizin ilim ve irfan mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturmak" dedi. Gençlere "Sen yaparsın, sen başarırsın, Türkiye bunu başarır" özgüveninin kazandırılmasını da bu anlayışın parçası olarak sıraladı.

Yarışmacılara seslenen Akkoyun, "Bu yarışmanın asıl kazananı; üreten, araştıran, geliştiren, mücadele eden ve Türkiye'nin geleceğine inanan bütün gençlerimizdir" ifadesini kullandı. Gençleri "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları" olarak nitelendirdi.

Akyol: "Burada kazananlar var ancak kaybedenler yok"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "TEKNOFEST bu yıl 50'den fazla yarışmaya, 1.6 milyon yarışmacıya ve 97 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan, artık küresel bir etkinlik haline dönüşmüş vaziyette" dedi.

Etkinliğin en önemli kazanımının özgüven olduğunu vurgulayan Akyol, teknolojiyi geliştirmenin, takım olmanın, problem çözmenin ve "ben de yapabilirim" demeyi öğrenmenin esas olduğunu anlattı. "Burada kazananlar var ancak kaybedenler yok" diyen Akyol, TEKNOFEST'leri her yıl büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Güneydoğu'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Akyol, bir dönem güvenlik güçlerinin sorunlarını çözmek için sınır hatlarına gelip gittiği bu coğrafyaya bugün terörle mücadele toplantısı için değil, gençlerin teknoloji yarışması için gelmekten onur duyduğunu belirtti. Akyol, "Bu tablo, işte bu TEKNOFEST tablosu, devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, milletimizin birlik ve beraberliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır" dedi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi; program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.