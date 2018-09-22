TEKNOFEST için yola çıkmışlardı... Kocaeli'de midibüs devrildi, ölü ve yaralılar var
TEKNOFEST İstanbul'a gitmek için Aksaray'dan yola çıkan, lise öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.22 Eylül 2018 Cumartesi 08:14
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
TEKNOFEST İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI
Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.
Bu arada, midibüsteki öğrencilerin TEKNOFEST İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.
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