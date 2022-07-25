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Teknoloji TEKNOFEST heyecanı tüm dünyaya yayılacak
Teknoloji

TEKNOFEST heyecanı tüm dünyaya yayılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan’la başlayan TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya yayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:14:00 -
TEKNOFEST heyecanı tüm dünyaya yayılacak

Giresun temasları kapsamında TEKNOFEST KARADENİZ’i ziyaret eden Varank, geçnlerin ve çocukların katıldıkları teknoloji yarışlarının kıran kırana geçtiğini de belirtti. Varank, “Çok farklı kategorilerde binlerce gencimiz yarışıyor. Bunun yanında yerli imkânlarla yapılan ürünler vitrine çıkarılıyor. Bakın, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması geleceğin trendleri açısından çok önemli. Biliyorsunuz şu anda Karadeniz’de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor. Sözünü ettiğimiz araçları geliştiren mühendisler de tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş, bu çalışmaları yapmış insanlar” ifadelerini kullandı. Varank, gençlerin kendi takımlarını kurmalarının; Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Giresun’da yarışmalarının önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Geçmişte bu yarışmalara katılan gençlerin bir kısmı şu anda kendi firmalarını kurmuş vaziyetteler, bu araçları üretiyorlar, para kazanıyorlar. İşte bizim amacımız Türkiye’yi katma değerli üretimle kalkındırmak, bunun yolu insana yatırım yapmaktan geçiyor.”

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