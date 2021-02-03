Teknofest başvurusu ne zaman? Teknofest başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali her yıl binlerce katılımcıyı ağırlıyor. Binlerce öğrenci ve girişimci tarafından ziyaret edilen TEKNOFEST, insanlar için büyük bir interaktif ortam sunuyor.

Teknofest 2021 ne zaman başlayacak?

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest’in 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde “Teknofest’in Evi” olarak gördükleri Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceğini belirtti.



Bayraktar konuşmasında şu sözlere yer verdi;



"Ülkemiz, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı benmerkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika’da bir tek solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. Küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Değerli misafirlerimiz, bizler her zaman asıl kıymetin insan olduğuna inandık. Milli Teknoloji Hamlesi’ni bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp, ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Kıymetli konukla, Teknofest iki yıl önce 2019’da yine burada 1.720.000 ziyaretçi ile rekor kırdı. Genel olarak bizi en çok sevindiren gelişme ise Teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak artması oldu. Teknofest 2021’de salgının izin verdiği ölçüde; havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bayraktar konuşmasını “Teknofest ekibi olarak 7’den 77’ye tüm milletimizi 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.”

Teknofest 2021 yarışma başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

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