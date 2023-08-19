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Teknoloji TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı
Teknoloji

TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 20:58:00 -
TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul’dan sonra milyonları Ankara’da buluşturacak.

Etimesgut Havalimanı’nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Beş gün boyunca TEKNOFEST’i takip edebilmek için online kayıt yaptırmak gerekiyor. Verilen bilgiye göre www.teknofest.org web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek kayıt işlemlerinde kişisel bilgileri eksiksiz olarak doldurmak yeterli. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde 7 yaş altındaki ziyaretçiler içinse kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

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