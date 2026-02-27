  • İSTANBUL
TEKNOFEST 2026 için son çağrı: Teknoloji yarışmalarında başvurular yarın bitiyor!

Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji buluşması olan TEKNOFEST 2026’da yarışma başvuruları için geri sayım başladı. Geleceğin teknolojilerine yön verecek gençler için başvuru süresi yarın sona eriyor.

Dokuzuncu kez düzenlenecek olan TEKNOFEST 2026 için başvuru maratonu yarın tamamlanıyor. 132 alt kategoride gerçekleştirilecek dev organizasyonda, ön elemeyi geçen takımlara 100 milyon liranın üzerinde maddi destek sağlanacak. Dereceye girenleri ise toplamda 75 milyon lirayı aşan dev bir ödül havuzu bekliyor. Roketten İHA'ya kadar pek çok alanda yarışacak gençler için hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunan başvurular, resmi site üzerinden yapılıyor.

YENİ YARIŞMALAR VE GENİŞ KATILIM

Bu yıl TEKNOFEST bünyesine Maden Teknolojileri ve Elektronik Harp gibi 4 yeni kategori daha eklendi. İlkokuldan mezun seviyesine kadar her yaş grubuna açık olan yarışmalar, geleceğin teknolojilerine odaklanıyor. Detaylı bilgiler festivalin resmi internet sitesinde yer alırken, teknoloji tutkunlarının yarın akşama kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

ŞANLIURFA TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK

Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi bu yıl Şanlıurfa’da atacak. TEKNOFEST 2026, 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda kapılarını açacak. Binlerce gencin projelerini sergileyeceği bu dev buluşma, bölgeye teknoloji coşkusunu taşıyacak.

 

