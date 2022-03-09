  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Teknofest 2022'de ilk kez 'Çip Tasarım Yarışması' düzenleniyor
Teknoloji

Teknofest 2022'de ilk kez 'Çip Tasarım Yarışması' düzenleniyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 5. yılında ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen "Çip Tasarım Yarışması" festivalin yüksek ödüllü yarışmaları arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 13:39:00 - 2022-03-09 14:30:29
Teknofest 2022'de ilk kez 'Çip Tasarım Yarışması' düzenleniyor

Her yıl yüzbinlerce gencin başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları arasına yeni katılan Çip Tasarım Yarışması’nda amaç öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek olarak vurgulanıyor.

TÜBİTAK BİLGEM yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.  

Yerli ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir adım 

Sayısal Tasarım ve Analog Tasarım olmak üzere iki ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor.

Final sunumlarının 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yarışma milli teknoloji hamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor olacak.  

Başvurular 14 Mart'a kadar sürüyor

Başvuruların 14 Mart 2022 tarihine kadar devam ettiği yarışmada iki kategorinin de birincilerine 40.000 TL, ikincilere 30.000 TL, üçüncülere ise 20.000 TL ödül verilecek.

Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da Çarşamba Havalimanında gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022’de alacaklar.

Araştırma: İyimser insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor!
Araştırma: İyimser insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor!

Sağlık

Araştırma: İyimser insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor!

Kaynak: TRT 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay