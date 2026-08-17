Teknika Plast’ın halka arzı yatırımcılardan yoğun ilgi gördü: 6,45 kat talep ile sonuçlandı

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. (“Teknika Plast”) paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlandı. Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplam 31 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

2 milyar 647 milyon 400 bin TL büyüklüğe sahip halka arzda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,45 katı olan 200.086.004 TL nominal talep toplandı. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,27 katı, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunda 28,59 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 9 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 3,35 katı talep geldi. Halka arz kapsamında toplam 493.220 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubu için yüzde 10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Yatırımcı ilgisi güçlü bir sonuç ortaya koydu

Teknika Plast’ın halka arzında ortaya çıkan yüksek talep, şirketin sermaye piyasalarındaki ilk adımına yatırımcıların gösterdiği güçlü ilgiyi ortaya koydu. Özellikle yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunda oluşan talep, halka arza yönelik yatırımcı ilgisinin dikkat çekici seviyeye ulaştığını gösterdi.

Tera Yatırım’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. ("Teknika Plast") paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlanmış, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 31.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satış gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Teknika Plast paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,27 katı 15.750.917 TL nominal, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 28,59 katı 88.621.859 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 9,00 katı 69.750.728 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,35 katı 25.962.500 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,45 katı 200.086.004 TL nominal talep toplanmıştır. Teknika Plast 2.647.400.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 31.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 492.327 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 756 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıya, 121 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 16 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 493.220 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %40,00, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubu için %10,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %25,00 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %25,00 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.