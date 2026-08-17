Akın Gürlek’ten Alihan Kuriş mesajı: Dini değerler suç faaliyetlerine kalkan olamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber’e konuştu. Bakan Gürlek, “Dini değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar ederek menfaat sağlayan hiçbir yapı devletin ve adaletin karşısında dokunulmaz değildir.” dedi.

Söz konusu mesajının ardından Gürlek, sosyal medya hesabından da dikkat çeken ifadeler kullandı. “İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez” diyen Gürlek, şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.

Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez.

Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir.”