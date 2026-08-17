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Gündem Rezil başkan gitti dengeler değişti! O ilçe de AK Parti’ye geçecek iddiası
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Rezil başkan gitti dengeler değişti! O ilçe de AK Parti’ye geçecek iddiası

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Rezil başkan gitti dengeler değişti! O ilçe de AK Parti’ye geçecek iddiası

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün başkanvekili seçimi yapılacak. CHP ile Yeni Parti’nin ortak adayda uzlaşamaması, AK Parti’nin seçimi kazanma ihtimalini güçlendirdi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye Meclisinde başkanvekili seçimi yapılacak.

YENİ Parti'den 9, CHP'den 6, AK Parti'den 10, MHP'den 1, bağımsız 2 meclis üyesi seçimde oy kullanacak.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Cumhur ittifakının adayı Asuman Şen oldu. CHP'nin adayı beklendiği gibi Mehmet Ali Akar olarak açıklandı. Bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk 'varım' dedi. YENi Parti'nin adayı Barış Gürsoy oldu.

ORTAK ADAYDA ANLAŞAMADILAR

Gazeteci Asena Karcıer’in sosyal medya hesabından aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP ile Yeni Parti arasında yürütülen ortak aday görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bu nedenle belediye yönetiminin AK Parti'ye geçme ihtimali ön plana çıktı.

Seçime dakikalar kala, Mustafa Öztürk de bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı. Menderes için 4 aday yarışacak.

AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Süreci kendi iç dinamikleriyle yürüten AK Parti'de ise geleneksel yöntem bozulmadı ve geçtiğimiz günlerde bir temayül yoklaması gerçekleştirildi. Yapılan yoklamada dört ismin öne çıktığı belirtilirken, AK Parti'nin adayı belli oldu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından, "Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Vekili Adayı” olarak göstereceğimiz isim Asuman Şen'dir." diye açıklamada bulundu.

Öte yandan mecliste yer alan bağımsız üyelerden birinin de başkanvekilliği için adaylık talebini dile getirdiği öğrenildi.

MECLİS ARİTMETİĞİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Menderes Belediye Meclisi'nde yapılacak kritik oylama öncesi, yaşanan siyasi geçişler ve adli süreçler nedeniyle meclis aritmetiği baştan aşağı değişti.

Seçim sonrası oluşan ilk sandalye dağılımı şu şekildeydi:

CHP: 18

AK Parti: 10

Bağımsız: 2

MHP: 1

Ancak ilerleyen süreçte CHP'den istifa eden 11 meclis üyesinin Yeni Parti'ye geçmesi dengeleri altüst etti. Bunun üzerine Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte 1 CHP'li ve 2 Yeni Partili meclis üyesinin cezaevine gönderilmesi, kritik seçim öncesi güç dağılımını yeniden şekillendiren en önemli faktör oldu.

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