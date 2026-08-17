Serdar Bilgili'ye büyük şok: İptal edildi
Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili’nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim A.Ş. hakkında BDDK’dan dikkat çeken bir karar geldi.
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Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili’nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim A.Ş. hakkında BDDK’dan dikkat çeken bir karar geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Serdar Bilgili’ye ait BLG Varlık Yönetim A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. BDDK’nın konuya ilişkin resmi kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BDDK’nın 6 Ağustos 2026 tarihli kurul toplantısında alınan karara göre; şirketin lisansı, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik’in 17. maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edildi. Söz konusu finans şirketine faaliyet izni, yine BDDK tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde verilmişti.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 31. başkanı olarak görev yapan iş insanı Serdar Bilgili’nin adı, son dönemde yürütülen uyuşturucu operasyonlarındaki gizli tanık beyanlarında da yer almıştı.
Yaşananların ardından BLG Varlık Yönetim A.Ş., bir açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda varlık yönetimi faaliyetlerine son verme kararı alındığı ve bu kapsamda faaliyet izninin iptali için BDDK nezdinde başvuruda bulunulduğu belirtildi. BLG Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, varlık yönetimi faaliyetlerine son verilmesi amacıyla faaliyet izninin iptali için BDDK’ya başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Şirket tarafından yapılan başvuru ve devam eden resmi süreç sonucunda, BDDK tarafından kendi yetki ve değerlendirmesi çerçevesinde faaliyet izninin iptaline karar verildiği belirtildi.
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