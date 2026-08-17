Serdar Bilgili'ye büyük şok: İptal edildi

Yaşananların ardından BLG Varlık Yönetim A.Ş., bir açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda varlık yönetimi faaliyetlerine son verme kararı alındığı ve bu kapsamda faaliyet izninin iptali için BDDK nezdinde başvuruda bulunulduğu belirtildi. BLG Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, varlık yönetimi faaliyetlerine son verilmesi amacıyla faaliyet izninin iptali için BDDK’ya başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Şirket tarafından yapılan başvuru ve devam eden resmi süreç sonucunda, BDDK tarafından kendi yetki ve değerlendirmesi çerçevesinde faaliyet izninin iptaline karar verildiği belirtildi.