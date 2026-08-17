Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu çıktı! Dua edenlerden Allah razı olsun
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Apandisit şüphesiyle gittiği hastanede bağırsağında kitle olduğu tespit edilen şarkıcı Tarık Mengüç, günlerdir tedrginlik ve korkuyla beklediği patoloji sonucunu aldı. Kitlenin temiz çıkmasıyla sevinç gözyaşlarına boğul boğulan sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine "Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilen Tarık Mengüç’ten sevenlerini rahatlatan haber geldi. Günlerdir patoloji raporunu bekleyen ve takipçilerinden dua isteyen ünlü şarkıcının sağlık durumu netleşti.
"HİÇ KANSER HÜCRESİ YOK"
Kritik patoloji sonucunu Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç paylaştığı duygusal bir videoyla duyurdu. Test sonuçlarının tamamen temiz çıktığını müjdeleyen Funda Mengüç, şu ifadeleri kullandı: "Sevinç gözyaşları bunlar. Hiç kanser hücresi yok. Allah sizden razı olsun, eşimin bu kadar sevildiğini bilmiyordum, o kadar çok dua geldi ki..."
DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Test sonucunun temiz olduğunu öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Tarık Mengüç’ün rahatlama anları kameraya yansıdı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine "Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.
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