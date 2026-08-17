Burası 3 bin 500 yıllık mahalle! Hitit yapıları restore ediliyor
Çorum'un Boğazkale ilçesindeki yaklaşık 3 bin 500 yıllık Hattuşa Antik Kenti'nde bir yandan yeni alanlarda kazılar gerçekleştirilirken diğer yandan geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan yapıların korunmasına yönelik restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, "Ziyaretçiler çalışma tamamlandığında bir Hitit mahallesini görmüş olacak. Burada güzel bir tamamlama yapılıyor. Sadece araştırma, kazı yapmak değil, aynı zamanda restorasyon yapmak, bulduklarımızı gelecek nesillere göstermek de bizim görevimiz" dedi.