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Gündem Akar’dan Kıbrıs’a net mesaj: Yüzme bilmeyenler gelmesin
Gündem

Akar’dan Kıbrıs’a net mesaj: Yüzme bilmeyenler gelmesin

Yeniakit Publisher
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Akar’dan Kıbrıs’a net mesaj: Yüzme bilmeyenler gelmesin

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün olacağını, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin hak ve güvenliğinden taviz vermeyeceğini belirterek, “Mehmetçik orada, yüzme bilmeyenler gelmesin” mesajı verdi.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir canlı yayında Kıbrıs adasındaki çözüme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kıbrıs meselesinde artık egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü olmak üzere iki temel konudan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, uzun süreden beri devam görüşmelerden bir sonuç alınamadığını ifade etti. Çözüm arayışlarının sonuç vermediğini belirten Akar, “Egemen eşit iki devletten bahsetmemiz lazım. Eşit statü. İki tane temel konu var. Yani bundan vazgeçmemek lazım. Çünkü 70 seneden beri konuşuyoruz ve bir yere varamıyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler temsilcisiyle de görüştüklerini aktaran Akar, yalnızca diyalog yoluyla sonuç alınabileceğine yönelik beklentilerin karşılık bulmadığını ifade etti. “Biz diyalogdan yanayız ama diyoruz bir yere varılamıyor” diyen Akar, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türklerini eşit statüde görmediğini savundu.

 

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESME VAKTİ

Rum yönetiminin Kıbrıs Türklerine yönelik yaklaşımını eleştiren Akar, “Çünkü Güney Kıbrıs Rum kesimi bizi, oradaki Kıbrıslı kardeşlerimizi eşit kabul etmiyor. Onları orada bir sığınmacı gibi görüyor, ikinci sınıf insan gibi görüyor. Bu düşünceyle bizim anlaşmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı. Akar, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda temel yaklaşımının değişmediğini belirterek, “Onun için diyoruz ki egemen eşit iki devlet, uluslararası eşit statü. Bunun gerçekleşmesi şart” diye konuştu. Kıbrıs konusunda yeni bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Hulusi Akar, “Artık bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi. Rum kesiminden gelen bazı açıklamaların kabul edilemez olduğunu dile getiren Akar, saldırgan, kaba ve aşağılayıcı ifadelerin Kıbrıs’taki çözüm arayışlarına zarar verdiğini söyledi. Akar, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik açıklamalara da tepki göstererek, “Orada çıkıp Türkiye’ye karşı küfredenler, yok Türk Silahlı Kuvvetlerini efendim şuraya bu şekilde töhmet altında bırakmaları, ‘Yalnızca Kıbrıs Yunan’dır’ demeleri… Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve haklarının korunması konusundaki kararlılığına dikkat çeken Akar, sözlerini, “Biz diyoruz ki Mehmetçik orada, yüzme bilmeyenler gelmesin” şeklinde tamamladı.

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