Partiyi kurdu, Alevilerin oyu için Hacı Bektaş’a koştu! Hangi yüzle gittin!

Butlan kararının ardından CHP’den ayrılan ve kurduğu proje parti ile iktidar rüyaları gören Özgür Özel, oylarına muhtaç olduğu Alevileri şirinlik yapmak için pişkinlikte sınır tanımadı. “Ben Aleviyim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “S….ret kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” sözleriyle ağzını bozan Ekrem İmamoğlu’nun “emanetçisi” konumundaki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Geçmişte Alevi Dedelerine yönelik, “Siz olsanız da olmasanız da ben Ekrem İmamoğlu’yum, kazanıyorum” şeklinde üstenci ifadeler kullanan velinimeti İmamoğlu’nun hakaretlerini unutan, Hazreti Ali’nin temsili resminin altına “Yetiştim, a…. k……” yazılı küfürlü paylaşımı retweet eden atadıkları CHP İzmir Gençlik Kolları teşkilatına sessiz kalan Özel’in, siyasi menfaat uğruna Alevilerden “medet” dilenir hale gelmesi ‘pes’ dedirtti. Akit’e konuşan samimi ve yurtsever Alevi dedeleri, “Amaca giden her yol mübahtır” diyen, ikbal ve istikbal kaygısı güden Özel’e “Hangi yüzle Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’ne gittin?” tepkisini gösterdi.

TOPLUM FARKINDA

Tokat Erbaa Keçeci Baba Ocağına bağlı Alevi Dedesi Veli Arslan, şunları söyledi: “Bu 38. Olağan Kongre’de yapılanın, herkes tarafından bilindiği gibi Kemal Bey’e yapılanın sadece oradaki delegelerin satın alınması olmadığını düşünüyorum. Özellikle Alevi-Bektaşi yurttaşlarımızı da Kemal Bey’le karşı karşıya getirmek amacındaydılar ve başardılar. Sonrasında yaptıkları her kongrede ve sonraki süreçte, yeni partinin kuruluşunda da Kemal Bey, Alevi-Bektaşi canlarımız tarafından düşkün ilan edilmeye çalışıldı. Hatta ve hatta Hacı Bektaş’ta kültür merkezinden Kılıçdaroğlu’nun ismini ve unvanını da söktüler. CHP’nin kurulduğu günden bugüne kadar hâlihazırdaki yüzde 25’lik ya da üstü seçmenin oylarının büyük çoğunluğu Alevi-Bektaşi yurttaşlarımız tarafından verilmektedir. Bugüne geldiğimizde Kemal Bey’in siyasi hayatında herhangi bir hırsızlık, herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir rüşvet asla ve kat’a söz konusu değildir. Kemal Bey’in dürüstlüğünden başka herhangi bir hırsızlığı söz konusu olmamıştır. Bugün Özgür Özel ve ekibi, Ekrem İmamoğlu ve paydaşları, Alevi-Bektaşi seçmenlerimizi kendilerine göre yol arkadaşı olarak yanlarında tutmaya çalışmaktadırlar. Ve bunlara kimisine iş, kimisine farklı bir şekilde ihale, kimisine farklı bir şekilde bağlamaya çalışmaktadırlar. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız her şeyin farkındadır. CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti kendilerine göre Alevi-Bektaşi yurttaşlarımızın sahip çıkmasını öngörüyorlar. Zannettiler ki Alevi-Bektaşi yurttaşlarımıza her istediklerini yaptırabilecekler. Zannetmesinler ki bugün Türkiye’de yaşayan 19 milyon Alevi-Bektaşi yurttaşımızın, 13 küsur milyon seçmenimizin hiçbir tanesinin tamamını alabileceği aklına gelmesin. Bu toplum hırsızın karşısındadır. Bizim yolumuz kıldan incedir, kılıçtan keskindir.”

İSTİSMAR EDİYORLAR

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu ise şunları dile getirdi: “Yani maalesef artık Alevileri, hem CHP olsun hem bu kurulacak yeni parti olsun, iki tarafın da uzun süredir arka bahçeleri, oy deposu olarak görmelerine kesinlikle karşı çıkıyorum. Burada aslında en büyük sorun, Alevi toplumunun da artık bir an evvel, derler ya, şapkayı önüne koyması gerekiyor. Çünkü uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren Alevilerin, çok eskiden beri aslında menfaatleri uğruna kullanıldıklarını da çok yakından biliyorum. Artık burada biraz daha Alevi toplumunun bu uykudan uyanması gerekiyor. Devletimizin bir parçası olduğumuzun farkına varılmalı ve bu tür oyunlara, bu tür siyasi oyunlara da malzeme olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi, Alevi toplumu Kurtuluş Savaşı’nda da Çanakkale Savaşı’nda da devletimizin bir bütünü olarak; Alevisi, Sünnisi, Türk’ü, Kürt’ü bir olarak bu mücadeleyi verdi. Onun için de devletin bir parçası olup devletimize her zaman sahip çıkmamız gerektiğini, siyasi partilerden öte devletimize sahip çıkmanın bilincine varmamız gerektiğini, bu tür tahriklere, siyasi oyunlara gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bazı zayıf noktalarımızı istismar ediyorlar. Bunun için toplumun bence artık kendisinin toparlanıp bilinçlenmesi, şapkasını önüne koyması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu’nun da son kongrede Alevilere söylediği lafları çok iyi biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, “Alevilik ayrı bir din” diye bir gazete ya da dergi, bir kitap bastırdığını da biliyoruz. Alevilikle alakaları olmayan, Aleviliği sevmeyen, Alevileri kullanan bir kesim olduklarını da çok iyi biliyoruz. Bütün bunları yaptıkları gün gibi ortadayken nasıl oralara gidiyorlar bir kez daha düşünmek lazım.”