LGBTİ lobileri eğitime destek bahanesiyle üniversitelere el attı! Sapkın değilsen burs yok

HABER MERKEZİ

Üniversitelerdeki özgürlük ortamından ve yasal boşluklardan faydalanan sapkın eşcinseller hiçbir hukuki engele takılmadan eğitim yuvalarında ahlaksızlıklarının propagandasını yapmayı ve gençleri zehirlemeyi sürdürüyor. “Öğrenci kulüpleri” adı altında örgütlenerek üniversiteleri işgal eden sapkın homoların, şimdi de “burs” bahanesiyle yandaş devşirmeye başladıkları ortaya çıktı. Kulüp kurmayı başaramadıkları üniversitelerde sosyal medya üzerinden örgütlenen ve Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı yaymaya çalışan LGBTİ’li oluşumların şimdi de fuhuş yapmak için bindiği araçtan, daha sonra başka sapıklarca öldürülmüş olarak bulunan Hande Kader takma isimli transseksüelin anısını yaşatmak için kurulan Hande Kader Dayanışması adına sözde eğitim desteği adı altında para dağıtmaya başladıkları öğrenildi. “Hande Kader Dayanışması olarak 2026–2027 eğitim-öğretim yılında da trans+ öğrencilerin eğitim hayatına dayanışmayla katkı sunmaya devam ediyoruz” söylemiyle duyurusu yapılan bursa başvurabilmek için ise özel ve devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerde “eşcinsel” olma şartı arandığı belirlendi.

TEK ŞART TRANS OLMAK

Batı’nın fonladığı ve ülkemizi karıştırmak için maşa niyetine kullandığı LGBT-İ’li sapkınlarca kurulan oluşumdan burs alabilmek için ise “üniversiteli eşcinsel” olma şartı aranıyor. Türkiye’deki özel ve vakıf üniversitelerde ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dağıtılması planlanan bursa ilişkin yayımlanan başvuru formunun “Kimler başvurabilir?” başlığında skandal ifadeler yer aldı. Sözde trans öğrencilere yalnız olmadıklarını hissettirecek bir dayanışma ağı kurmayı amaçladığı öne sürülen “eşcinsel devşirme bursu”na sadece; Türkiye’deki üniversitelerde önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören trans+ öğrenciler ile devlet üniversitesinde okuyan ya da vakıf üniversitesinde %100 burslu olarak öğrenim gören trans+ öğrencilerin başvurabileceği belirtiliyor. “Kimler başvuramaz?” başlığının altında ise; “Türkiye’de öğrenim görmüyorsanız, Trans+ değilseniz, Açıköğretim programında öğrenim görüyorsanız, Vakıf üniversitesinde %100’ün altında burslu okuyorsanız, Üniversite öğreniminize devam etmiyorsanız” ifadeleri yer aldı. Adeta “eşcinsel öğrencilerin” tespiti için yapılan duyuruda, iki aşamalı değerlendirme süreci yapılacağı ve ardından burs verilecek LGBT-İ’li öğrencilerin çevrim içi görüşmeye davet edileceği ve amacın mülakata tabi tutmak değil yüz yüze tanışmak olduğuna dikkat çekildi.

SAPKINLIĞA KİM ‘DUR’ DİYECEK?

Üniversitelerde okuyan eşcinselleri tespit amacıyla dağıtılan ve kimler tarafından karşılandığı belli olmayan bursla ilgili formda yer alan “Kişisel verileriniz neden isteniyor?” başlığının altında ise şu açıklama yapıldı: “Başvurunuzun değerlendirilebilmesi ve burs sürecinin yürütülebilmesi için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmanızı isteyeceğiz. Paylaştığınız bilgiler yalnızca burs değerlendirme sürecini yürüten ekip tarafından görülecek, yalnızca bu amaç doğrultusunda kullanılacak ve açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.” “Eğer burs arayan bir trans+ öğrenciyseniz ya da bu dayanışmanın büyümesine katkı sunmak istiyorsanız doğru yerdesiniz” notuyla biten forma son başvuru tarihi olarak, “15 Eylül 2026” gösterildi. Müslüman Türk gençlerini eşcinsel ahlaksızlığa teşvik amacıyla dağıtılan burs kamuoyunda infiale sebep olurken, kamuoyundan bu sapkınlığın önüne geçilmesi ve para kaynağının deşifre edilmesi istendi.