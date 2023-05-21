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Yerel Teknik, fiziki takip yapıldı: Ellerinde patladı! İstanbul'da kaçak içki operasyonu! Binlerce litre, dehşete düşürdü
Yerel

Teknik, fiziki takip yapıldı: Ellerinde patladı! İstanbul'da kaçak içki operasyonu! Binlerce litre, dehşete düşürdü

Yeniakit Publisher
2023-05-21 11:18:00 - 2023-05-21 11:25:37
Teknik, fiziki takip yapıldı: Ellerinde patladı! İstanbul'da kaçak içki operasyonu! Binlerce litre, dehşete düşürdü

Kaçak içki, yasadışı yollarla, genellikle damıtılarak üretilen herhangi bir alkollü içecektir. İstanbul'da, toplamda 3 bin 600 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ifşa etti. Ellerine imkan geçse satış yapacaklar... Öte yandan sahte içki üreten iki farklı ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla ürettikleri içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sırasında şüphelilerin, sağlıksız koşullarda ve kaçak yollarla ürettikleri içkileri şişeledikleri, şişelerin üzerine ise bilinen markaların bandrollerinin sahtelerini yapıştırdıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından depo olarak kullanılan adresleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı markalara ait 3 bin 900 adet sahte bandrolün yanı sıra 1300 litre sahte rakı, 1150 litre sahte viski ve 1150 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise daha sonra adliyeye sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer operasyonlarda söz konusu bölgelerde araştırmalarını derinleştiren ekipler, şüphelileri ve şüphelilerin sahte içki imal ettikleri adresleri yakın takibe aldı ve belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İmalathane olarak kullanılan depolarda yapılan aramalarda; çeşitli markalara ait 3 bin 900 adet sahte bandrol, 1 ton 300 litre sahte rakı, 1 ton 150 litre sahte viski ile 1 ton 150 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ. ve Y.D. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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