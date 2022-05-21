Teknik direktörün sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.
1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Taner Taşkın ile 2 sezon için yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sportif direktör İskender Özbalta, kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.