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Spor Teknik direktörün sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Spor

Teknik direktörün sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 23:56:00 -
Teknik direktörün sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taner Taşkın ile 2 sezon için yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sportif direktör İskender Özbalta, kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.

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