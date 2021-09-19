Teknik direktörle yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.
Mustafa Er ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke ile 4 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.