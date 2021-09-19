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Spor Teknik direktörle yollar ayrıldı
Spor

Teknik direktörle yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 18:05:00 -
Teknik direktörle yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.

Mustafa Er ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke ile 4 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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