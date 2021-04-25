Teknik direktörle yollar ayrıldı
Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını söyledi.
Tokgöz, "Hamza hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum." dedi.
Sarı-kırmızılı ekip, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Kayseri temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole mani olamadı.