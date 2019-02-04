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Teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:53
Teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve dün hayatını kaybeden 55 yaşındaki Turgut Uçar için Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Uçar'ın eşi Umay, çocukları Ege ve Derin, Uçar'ın yakınları, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yanı sıra futbol dünyasından bir çok isim katıldı.

Tabutunun üzerine Altay forması ile Karşıyaka ve Trabzonspor bayrakları konulan Turgut Uçar'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:53
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