Teknik direktör ile yollarını ayırdılar

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da beklenen oldu.

Kulübün kararın verilerek, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarının ayrıldığı ifade edildi.

Sözleşme karşılıklı anlaşma şeklinde feshedildi

Yeni Malatyaspor'un resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman ve ekibi ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma şeklinde feshedildiği duyuruldu.

"Koronavirüs pandemisinde takımın başından ayrılmadı"

Gerçekleştirilen açıklamada, Hikmet Karaman ve ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde birçok futbolcunun sürecin risklerini göze alamayıp gitmesine rağmen takımın başından ayrılmayıp zor şartlar altında çalışarak yanlarında olduğunu ve mücadelesine sonuna kadar devam ettiği bildirilerek sözleşmenin karşılıklı sonlandırılması, kulübün önünün açılması konusunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür edildi.

"Başarısızlığın faturası asla tek başına kendisine yüklenemez"

Yapılan açıklamanın devamında, 2019-2020 futbol sezonunda yaşanan başarısızlığın faturasının asla tek başına kendisine yüklenmemesi gereken teknik direktör Hikmet Karaman'a bundan sonraki profesyonel kariyerinde başarılar dilendiği ifade edildi.

Takımı çalıştıracak isimler belli oldu: Ali Ravcı ve Hakan Çalışkan

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör ile yolların ayrılacağını bildirmişti. Çelikel, yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenör Hakan Çalışkan'ın çalıştıracağını duyurmuştu.

'Hamza Hamzaoğlu ile anlaştılar' iddiası

Bein Sports'un haberine göre; Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.