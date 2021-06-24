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Spor

Teknik direktör ile anlaşmaya varıldı

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:28:00 -
Teknik direktör ile anlaşmaya varıldı

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştığını bildirdi.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çalıştıran Sözeri, 2019-2020 sezonunda da TFF 1. Lig'de mücadele veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapmıştı.

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