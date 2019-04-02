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Teknik direktör Hikmet Karaman'dan otistik çocuklara ziyaret

02 Nisan 2019 Salı 14:42
Teknik direktör Hikmet Karaman'dan otistik çocuklara ziyaret


KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocuklarla bir araya geldi.

Kayseri'de özel bir eğitim kurumunu ziyaret eden Karaman, burada eğitim alan otistik çocuklar, öğretmenler ve ailelerle sohbet etti.

Ziyarette çocuklara Kayserispor atkısı hediye eden Karaman, onlarla yakından ilgilendi.

Karaman, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otistik çocuklara eğitim veren kurumların değerinin, gelip görünce daha iyi anlaşıldığını aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Burada çok önemli bir hizmet sunuluyor. Devletimize ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aslında bu ziyaretler sayesinde hepimizde farkındalık gelişiyor. Keşke imkan olsaydı da tüm takımı getirebilseydim. Dolayısıyla onların da farkındalığını geliştirebilirdik. Böyle kuruluşların sayısının artması lazım."

Ziyaret sonunda Karaman, öğrenciler ve kurum çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:42
  1. Hikmet Karaman
  2. Kayserispor
  3. otizm

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