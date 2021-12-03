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Spor Teknik direktör, 90+2’de gelen golün heyecanına dayanamadı
Spor

Teknik direktör, 90+2’de gelen golün heyecanına dayanamadı

Dünya futbolu Mısır'dan gelen bir haberle sarsıldı. El-Magd Teknik Direktörü Adham El-Selhedar, Al-Zarka maçının 90+2. dakikasında gelen golden sonra yaşadığı heyecan nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 22:50:00 -
Teknik direktör, 90+2’de gelen golün heyecanına dayanamadı

Mısır 2. Ligi’nde oynanan El-Magd-Al Zarka karşılaşmasında dünya spor kamuoyunu derinden yaralayan bir olay yaşandı. İskenderiye takımı olan El-Magd’ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, Kahire ekibi Al-Zarka ile oynadıkları maçın uzatma anlarında attıkları golün heyecanına yenik düştü. Karşılaşma golsüz berabere bitmek üzereyken El-Magd 90+2. dakikada galibiyeti getiren golü attı ve 3 puanı garantiledi. Ancak kutlamalar sırasında Teknik Direktör El-Selhedar baygınlık geçirdi ve ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen tecrübeli teknik adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Adham El-Selhedar’ın kutlamalar sırasında kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Mısır futbolunun efsaneleri arasında gösterilen El-Selhedar daha önce Mısır Premier Ligi ve Mısır Kupası şampiyonları dahil olmak üzere, futbolcu olarak formasını giydiği Ismaily FC ile sayısız başarıya imza atmıştı.

 

 

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Yorumlar

Rıza

Aşıdan gitti zavallı. Klasik miyokardiden gitti
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