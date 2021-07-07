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Ekonomi Teknik aksaklık yaşanan Akbank'tan yeni açıklama! Borcu olanlar dikkat
Ekonomi

Teknik aksaklık yaşanan Akbank'tan yeni açıklama! Borcu olanlar dikkat

Akbank'tan internet ve mobil erişim sorunuyla ilgili yeni açıklama geldi. yapılan Açıklamada kredi kartlarının ekstresi söz konusu döneme gelecek olan müşterilerin borçlarının bir gün ötelendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:35:00 - 2021-07-07 10:55:58
Teknik aksaklık yaşanan Akbank'tan yeni açıklama! Borcu olanlar dikkat

Akbank'ta yaşanan teknik aksaklıklar devam ediyor. Bugün yapılan açıklamada kredi kartlarının ekstresi söz konusu döneme gelecek olan müşterilerin borçlarının bir gün ötelendiği ifade edildi. Ayrıca ticari ve tüketici kredilerine söz konusu dönemde faiz işletilmeyeceği de belirtildi.

Akbank, bugün resmi internet sitesinden söz konusu döneme ilişkin aldığı bazı kararları açıkladı.

Banka'nın aldığı kararlar şu şekilde;

-Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

-Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faizler geri ödenecektir.

-Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

-Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

-Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.

Siber saldırı iddiaları

Dün ise sosyal medyadan konuya ilişkin olarak açılan etikette çok sayıda kişi bankaya siber saldırı yapıldığını iddia etmişti. Banka yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Bankanın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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