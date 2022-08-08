  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tekneye eşlik eden yunuslar görsel şölen oluşturdu
Yaşam

Tekneye eşlik eden yunuslar görsel şölen oluşturdu

Gökova Körfezi’nde tekneye eşlik eden yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 17:54:00 - 2022-08-08 18:50:25

Mavi yolculuğun en önemli noktalarından olan dünyaca ünlü Gökova Körfezi’nde son aylarda sıkça görülen yunuslar hareketleri ile görsel şölen oluştururken vatandaşların ilgisini çekiyor.

Gökova Körfezi’nin iç kesimlerine kadar avlanmaya gelen yunuslar, körfezde seyreden teknelere de eşlik ediyor. Sevimli yunuslar hareketleriyle küçük teknelerle Gökova Körfezi’nde tura çıkan vatandaşların dikkatini çekiyor.

Tekneye eşlik ettiler

Menteşe ilçesine bağlı Akyaka ile Sedir Adası açıklarında Tekneye eşlik eden erkek, dişi ve bir yavru yunus tekne sahibi tarafından görüntülendi. Görüntülerde, uzun süre yetişkin yunuslar üstte, yavru yunus balığı da anne ve babasının korumasında tekneye eşlik ettiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23