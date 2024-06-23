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Yaşam Teknede mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Yaşam

Teknede mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 22:23:00 -

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tekneyle açıldıkları Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün ortasında mahsur kalan 2'si çocuk 9 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesi Kılıç köy mevkisinde tekneyle Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne açılan 2'si çocuk 9 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 kişiyi mahsur kaldıkları yerden tekne ile alarak güvenli alana çıkardı.

Kaynak: İHA

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