Cide açıklarında balıkçı teknesinde acı olay! Denizde fenalaştı
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde balık tutmak için denize açılan 65 yaşındaki Mustafa Türcan, teknede aniden rahatsızlandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin limana ulaştırdığı Türcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde denize açılan balıkçı teknesinde yaşanan olay ölümle sonuçlandı.
TEKNEDE ANİDEN FENALAŞTI
Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Mustafa Türcan, balık tutmak amacıyla tekneyle Gideros Koyu açıklarına çıktı.
Türcan, denizde balık tuttuğu sırada aniden rahatsızlandı. Teknede bulunan diğer kişiler durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine bölgede konuşlu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınan Türcan, hızla Cide Limanı’na ulaştırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Limanda sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Türcan, ardından Cide Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen 65 yaşındaki balıkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Türcan’ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.