  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı" Adana ve Osmaniye sallandı! Bakan Kurum'dan yüreklere su serpen açıklama Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru AFAD duyurdu! Adana’da korkutan peş peşe iki deprem Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?
Yerel Cide açıklarında balıkçı teknesinde acı olay! Denizde fenalaştı
Yerel

Cide açıklarında balıkçı teknesinde acı olay! Denizde fenalaştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cide açıklarında balıkçı teknesinde acı olay! Denizde fenalaştı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balık tutmak için denize açılan 65 yaşındaki Mustafa Türcan, teknede aniden rahatsızlandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin limana ulaştırdığı Türcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denize açılan balıkçı teknesinde yaşanan olay ölümle sonuçlandı.

TEKNEDE ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Mustafa Türcan, balık tutmak amacıyla tekneyle Gideros Koyu açıklarına çıktı.

Türcan, denizde balık tuttuğu sırada aniden rahatsızlandı. Teknede bulunan diğer kişiler durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgede konuşlu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınan Türcan, hızla Cide Limanı’na ulaştırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Limanda sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Türcan, ardından Cide Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 65 yaşındaki balıkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Türcan’ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu
Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu

Kaynağı merak ediliyor! Yalova’da deniz kırmızıya boyandı
Kaynağı merak ediliyor! Yalova’da deniz kırmızıya boyandı

Yaşam

Kaynağı merak ediliyor! Yalova’da deniz kırmızıya boyandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23