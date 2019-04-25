Tekne battı! Çok sayıda Venezuelalı hayatını kaybetti Venezuelalı göçmenleri taşıyan tekne Karayip Denizi'nde battı. Meydana gelen olayda 23 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'dan Trinidad Tobago'ya kaçak göçmen taşıyan bir teknenin Karayip Denizi'nde battığı bildirildi. Venezuela basınında yer alan haberlere göre, 35'den fazla kaçak göçmeni taşıyan tekne, ülkenin kuzeyindeki sahil kenti Güiria'dan Trinidad ve Tobago’ya gitmek üzere açıldıktan bir süre sonra sulara gömüldü. Denizde arama faaliyetlerine başlayan sahil güvenlik ekipleri, kayıplardan 23'ünün cesedine ulaştı. Kurtarma ekipleri 2 kişiyi ise denizden kurtardı. Kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Teknedeki göçmenlerin ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettikleri kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.