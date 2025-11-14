  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Tarım Tekman’da Çiftçilere Tarım Sigortaları Semineri düzenlendi
Tarım

Tekman’da Çiftçilere Tarım Sigortaları Semineri düzenlendi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Veysel Güre Giriş Tarihi:
Tekman’da Çiftçilere Tarım Sigortaları Semineri düzenlendi

Erzurum’un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım sigortaları hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Tekman Kaymakamlığı Aras Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa mahalle muhtarları ve çiftçiler yoğun katılım gösterdi.

Seminerde Erzurum İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Karadağ, Erzurum İl Tarım Makine ve İdari İşleri Müdürü Taner Öztaş ile TARSİM eğitmenleri Ahmet Korkmaz ve Emin Aktoprak tarım sigortalarının kapsamı, başvuru süreçleri ve sağladığı avantajlar konusunda bilgi aktardı. İlçe Tarım Müdür Vekili Duygu Çekici de programda hazır bulundu.

Etkinlik sonunda çiftçiler, tarım sigortalarına dair merak ettikleri konulara açıklık getirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23