Tekman’da Çiftçilere Tarım Sigortaları Semineri düzenlendi
Erzurum’un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım sigortaları hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Tekman Kaymakamlığı Aras Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa mahalle muhtarları ve çiftçiler yoğun katılım gösterdi.
Seminerde Erzurum İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Karadağ, Erzurum İl Tarım Makine ve İdari İşleri Müdürü Taner Öztaş ile TARSİM eğitmenleri Ahmet Korkmaz ve Emin Aktoprak tarım sigortalarının kapsamı, başvuru süreçleri ve sağladığı avantajlar konusunda bilgi aktardı. İlçe Tarım Müdür Vekili Duygu Çekici de programda hazır bulundu.
Etkinlik sonunda çiftçiler, tarım sigortalarına dair merak ettikleri konulara açıklık getirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.