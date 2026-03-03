  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu!
AA Giriş Tarihi:

6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Endonezya'da yine deprem oldu. Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu.

#1
Foto - 6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda, okyanusta olduğunu açıkladı.

#2
Foto - 6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Yaklaşık 26,2 kilometre derinlikte meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

#3
Foto - 6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, depremin 13 kilometre derinlikte ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

#4
Foto - 6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

