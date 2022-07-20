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Spor Tekirdağspor'dan transfer çılgınlığı
Spor

Tekirdağspor'dan transfer çılgınlığı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Tekirdağspor, 14 futbolcuyu birden transfer ederek sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 19:38:00 -
Tekirdağspor'dan transfer çılgınlığı

Tekirdağspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen olağanüstü kongre sonrası yönetim kurulunun değişmesinin ardından hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına başlayan Tekirdağspor, teknik adam ve 14 futbolcuya imza töreni gerçekleştirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Tekirdağspor yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Bülent Daşdan ve ekibi, 14 futbolcu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Soru cevap kısmının sona ermesinin ardından imza törenine geçildi. Önce Teknik Direktör olarak anlaşılan Bülent Daşdan ve ekibi ile sözleşme imzalanırken sonrasında anlaşma sağlanan 14 futbolcu ile imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekimin ardından son buldu.

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