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Aktüel Tekirdağlı balıkçılar yeni sezonda "palamut" umuduyla denize açılacak
Aktüel

Tekirdağlı balıkçılar yeni sezonda "palamut" umuduyla denize açılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:15:41 -
Tekirdağlı balıkçılar yeni sezonda "palamut" umuduyla denize açılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan balıkçılar, yeni av sezonunda palamut beklentisiyle ağlarını denize bırakmak için gün sayıyor.

Balıkçılar, 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı sonrasında mesailerine teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağlarının tamirini yaparak devam etti.

Balıkçılar, eylülün başında yeni sezonda palamut umuduyla "vira bismillah" diyecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 1 Eylül'den itibaren balıkçıların 8 ay sürecek ekmek mücadelesinin başlayacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, tayfaların son hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Yeni sezon öncesinde, palamudun bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Şu anda denizdeki diğer balık durumu hakkında net bir şey söylemek mümkün değil." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Salih Karacı da geçen yıl balık olmaması nedeniyle sezonu erken kapattıklarını dile getirdi.

Bu yıl balıkçıların umutlu olduğunu anlatan Karacı, "Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Ağlarımızı teknemize aldık. Hazırlıklarımız bitti. Bu sene iyi bir avcılık olacak diye düşünüyoruz. Balıkçının yüzü bu sene gülecek. Pandemi kurallarına da dikkat ederek güzel bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.




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