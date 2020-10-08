  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu
Aktüel

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:33:57 -
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kısa süreli hortum etkili oldu.

Meteoroloji'nin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde, sağanak, etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

Ata, incelemelerin ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.













Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay