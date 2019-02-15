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Tekirdağ’ın enerji verimliliği artacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu (KÜSİ) tarafından Enerji Verimliliği Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:20
Tekirdağ’ın enerji verimliliği artacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu (KÜSİ) tarafından Enerji Verimliliği Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Tekirdağ Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan ve Tayyar Şaşmaz, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Grup Koordinatörü Burhan Güldibi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Bülent Eker, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve bölge OSB yetkilileri, Çerkezköy TSO adına da Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Seçkin katıldı.



NKÜ’den destek alınması istendi


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda Tekirdağ sanayisinde enerji verimliliği konusunda yapılabilecekler değerlendirilirken, enerji verimliliği üzerine bölge kurumlarının yaptığı çalışmalar da dile getirildi. Toplantıda OSB ve TSO’lar bünyesinde enerji verimliliği şirketleri gibi kurumlarla çalışılması ve enerji verimliliği taraması yapılması gerektiğinde Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Verimlilik Geliştirme ve Uygulama Araştırma Merkezinden destek alınması gündeme getirildi. KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, "KOSGEB enerji verimliliğine yönelik 4 farklı destek vermekte. Bunlar ön etüt, detaylı etüt, enerji üretimi ve verimlilik artırıcı destek başlıklarında toplanıyor. Aynı zamanda bölgenin ihtiyacı olan konularda tarafımıza yapılan başvurular da karşılık buluyor" ifadelerini kaydetti.



"Sitem 2020’ye kadar oturmuş olacak"


Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, enerji verimliği konusunda OSB’ler, üniversiteler ve KOSGEB’le ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek "Bölgeye hizmet edecek bir merkez kurmak istiyoruz. Bu konuda bir AB projesi yazdık ve kabul gördü. 2020’ye dek sistem oturmuş olacak ve hem beşeri analiz hem de saha araştırması yapabileceğiz" dedi.



"Cezai yaptırım söz konusu"


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Grup Koordinatörü Burhan Güldibi yaptığı sunumda, enerji yöneticisi veya enerji birimi olmayan kurumlar ve OSB’lere cezai yaptırımın olduğunu söyledi.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Bülent Eker ise "Enerji verimliliği konusunda bölgemiz için mobil çözümler sunmalı, enerji danışmanı sayısını aza indirgeyerek mobil çözümler oluşturmalıyız" fikrini katılımcılarla paylaştı. Toplantı, sunumların ardından beyin fırtınası ile devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:20
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