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Aktüel Tekirdağ'daki "yolsuzluk" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'daki "yolsuzluk" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:18:28 -
Tekirdağ'daki "yolsuzluk" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

"Okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk, kamuyu zarara uğratma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alınan 16 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, aralarında 8 memurun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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