Tekirdağ'daki saldırının arkasında Bill Gates mi var? Canlı yayında dehşete düşüren açıklama

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere'de Türk Arı Gen Çalışmalarına ilişkin milli arıcılık projelerinin yapıldığı alanda 200 arı kovanı tahrip edilerek yaklaşık 4 milyon arı öldü.

Konunun sabotaj olup olmadığı tartışılırken araştırmacı yazar Murat Akan'dan gündemi altüst edecek bir açıklama geldi.

Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Murat Akan, her işin altından çıkan Bill Gates'i işaret etti.

Akan yaptığı açıklamada, "Arıların ölümü gıda krizi ile paralel bir durumdur. Bunu elektromanyetik dalgalar sayesinde yapıyorlar. Bir diğer detay ise katil arılar tarafından öldürülüyorlar. Bu katil arılar kim, nedir? Sırrı çözülemediler. Bill Gates’in genetiği değiştirilmiş sivrisinek projesi var. Bill Gates insanlığın yakasına yapıştı. Yapay et var. Bill Gates var. Yapay et var. Bill Gates var. Küresel iklim değişikliği var. Yine Bill Gates var. Bu adam her şeyde karşımıza çıkıyor. Bill Gates bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri neden doğaya saldı. Sarı hummalara sebep olan sivrisinekleri engellemek için doğaya saldığını söylüyor. Bu sivrisinekler başka şeyleri öldüremezler mi? Tekirdağ’da bakanlık tarafından geliştirilen proje ile üstün ırk arı geliştiriliyor. Burada bazı arılar çalındı. 20 milyon arı da yok edildi. Kim ne yaptı? Faili halen bulunamadı. Ben bunu yapay kıtlık projesinin bir ayağa olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.